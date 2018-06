Wilde Verfolgungsjagd endet im Gefängnis

Ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Biberach hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Mehrere Streifen waren im Einsatz, Kräfte aus Memmingen und Kempten versuchten den Flüchtigen zu schnappen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Montag der „Schwäbischen Zeitung“ sagte.

Ausgangsort war die Buxheimer Straße in Memmingen. Dort wollten die Beamten einen Verkehrsteilnehmer am Freitag gegen 1.10 Uhr einer allgemeinen Kontrolle unterziehen. Als der Autofahrer dies bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Europastraße und Heimertingen. Der Mann fuhr weiter Richtung Egelsee und an der Anschlussstelle Berkheim auf die A7 in Richtung Füssen.

Gegen Kriegerdenkmal geprallt

Im Baustellenbereich Höhe Woringen touchierte er eine Betonleitplanke, als er einen Lastwagen überholte. Auch kam es mit einem weiteren Lastwagen zu einem leichten Zusammenstoß. Der Flüchtige verließ an der Anschlussstelle Bad Grönenbach die Autobahn in Richtung Woringen, wie es im Polizeibericht heißt. In einer Rechtskurve verlor er schließlich die Kontrolle und prallte mit der Fahrzeugfront gegen das Woringer Kriegerdenkmal. Anschließend versuchte der 32-Jährige, zu Fuß zu flüchten. Eine der verfolgenden Streifenbesatzungen schnappte ihn jedoch und ließ die Handschellen klicken.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 32-jährigen Mann aus dem Kreis Biberach. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, das Auto gehörte ihm aber, so ein Polizeisprecher. Er konnte ebenfalls keinen festen Wohnsitz vorweisen. Grund für seinen Fluchtversuch dürften aber die bei ihm sichergestellten Betäubungsmittel gewesen sein. In dem Fahrzeug wurden nämlich kleine Mengen von Marihuana und etwa 50 Gramm Amphetamin gefunden. Nach eigenen Angaben sei er unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren, wie die Polizei berichtet.

Richter erlässt Haftbefehl

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Mann dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. „Der Mann kam nicht aufgrund seines rücksichtslosen Fahrens in Haft, sondern wegen der sichergestellten Betäubungsmittel“, so der Sprecher. Am Fahrzeug entstand ein Sachstand in Höhe von 8000 Euro, den Gesamtschaden ermitteln die Polizei noch. Sie stellte das Auto als Beweismittel sicher. Verletzt wurde bei der Verfolgungsjagd niemand.