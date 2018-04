Nein, es ist noch nicht der 1. Mai. Und doch haben sich Unbekannte vergangenes Wochenende einen Scherz erlaubt und das Ortsschild des Tannheimer Teilorts Egelsee an einen neuen Standort versetzt. Am Montag hing das Schild in Biberach an der Fußgängerbrücke unterhalb des Weißen Turms.

Was damit zum Ausdruck gebracht werden wollte, ist nicht überliefert. Im Tannheimer Rathaus war das Ortsschild am Montagvormittag noch nicht als vermisst gemeldet worden. Doch in der Zwischenzeit dürfte das Egelseer Ortsschild wieder an seinem angestammten Platz sein – am Montagnachmittag war es unterhalb des Weißen Turms jedenfalls nicht mehr zu sehen.