In der Kapelle in Egelsee findet am kommenden Samstag, 28. Juli, um 20 Uhr ein Gitarrenkonzert statt.

Thomas Kalkreuth spielt in der Kapelle laut Ankündigung mit zwei weiteren Gitarristen, Rainer Uhl und Johannes Deffner, Musik der Klassik aus verschiedenen Epochen, des Flamencos und des Bossa Novas.