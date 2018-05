A-7-Baustelle dauert noch eine Woche

Seit sechs Wochen müssen Auto-, Motorrad- und Lastwagenfahrer ihre Geschwindigkeit auf der A 7 zwischen Berkheim und Memmingen in beiden Fahrtrichtungen drosseln. Grund ist die Sanierung der Brücke über die Landesstraße 2013 bei Egelsee. Wie eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Tübingen auf SZ-Anfrage erklärte, werden die Arbeiten wie geplant kommende Woche abgeschlossen sein. Ab Mittwoch soll der Verkehr wieder ohne Einschränkungen fließen.

Zu Beginn der Bauarbeiten Mitte April mussten die Verkehrsteilnehmer für eine Woche mit nur einem Fahrstreifen in beiden Richtungen auskommen, seitdem können wieder beide Fahrbahnen genutzt werden – allerdings mit geringerer Breite, die Geschwindigkeit wurde auf 80 km/h begrenzt, Überholverbot inklusive.

Aufgrund der langjährigen hohen Verkehrsbelastung und der Einwirkung von Tausalz war die Brücke über die Landesstraße 2013 nach Angaben des Regierungspräsidiums „dringend sanierungsbedürftig“. Die sogenannten Mittelkappen des Brückenbauwerks der A 7 mussten instandgesetzt werden. Rund 220 000 Euro teuer ist die Sanierung, die Kosten übernimmt der Bund.

Noch im Laufe dieser Woche soll auf dem ersten Abschnitt der Baustelle ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht werden, Anfang kommender Woche folgt der zweite Abschnitt. Abschließend werden die Markierungsarbeiten gemacht, ehe die Maßnahme am Montag abgenommen wird. „Am Mittwoch, 6. Juni, ist die Baustelle dann wieder weg“, erklärt die Sprecherin des Regierungspräsidiums. Der Zeitplan wurde somit eingehalten – was dem Rückreiseverkehr am kommenden Wochenende zum Ende der Pfingstferien freilich wenig hilft. Die Baustelle könnte sich, zumal in unmittelbarer Nähe zum Memminger Autobahnkreuz, einmal mehr als Nadelöhr erweisen.

Zweite Brückensanierung 2018

Bereits im Februar dieses Jahres war die A 7 in diesem Bereich Baustelle, damals aber einige hundert Meter weiter Richtung Memmingen. Seinerzeit trat an der Brücke über die Iller ein kurzfristiger Schaden auf, in Fahrtrichtung Berkheim musste ein Fahrstreifen eine Woche lang gesperrt werden.