Dieb kommt mit geklautem Traktor nicht weit

Aus einem Schuppen in Langenenslingen verschwand in der Nacht zum Mittwoch ein Traktor. Der Schuppen in der Bergwiesenstraße war nicht verschlossen. Und im Traktor steckte der Schlüssel. So war es für den Unbekannten einfach, das Fahrzeug in der Nacht zum Mittwoch mitzunehmen. Nachdem der Eigentümer den Diebstahl bemerkte, erstattete er sofort Anzeige. Die Polizei suchte und fand die Zugmaschine schon bald. Sie stand zwei Kilometer außerhalb des Orts in einem Wald. Dort war nach Einschätzung der Ermittler der Fahrzeugdieb von der Straße abgekommen. Der Traktor stieß gegen einen Baum und fuhr sich fest. Angesichts dessen ergriff der Dieb wohl anderweitig die Flucht. Ihn sucht jetzt das Polizeirevier Riedlingen (Telefon 07371/9380), das wegen des Diebstahls ermittelt.