Die B 312 von Edenbachen in Fahrtrichtung Berkheim ist am Dienstag, 3. April, und am Mittwoch, 4. April, wegen Forstarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Dies teilt das Kreisforstamt mit.

Am Donnerstag, 5. April, sowie am Freitag, 6. April, ist aus demselben Grund die Landstraße 299 von Edenbachen in Fahrtrichtung Bechtenrot gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.