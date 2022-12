„Zusammen Berge Versetzen“ erhält Spende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des 13. Eberhardzeller Adventsmarkts wurde Herrn Weiß, stellvertretend für den Verein „Zusammen Berge Versetzen“, durch Herrn Bürgermeister Grabherr der Spendenscheck der Eberhardzeller Bürgerstiftung in Höhe von 1000 Euro übergeben.

Der Verein hat seinen Sitz in Eberhardzell, Kappel 13. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien und Einzelpersonen, die in Not geraten sind und Hilfe brauchen, zu unterstützen. Informationen zum Verein und seinen Hilfeleistungen finden Sie auf www.zusammenbergeversetzen.de

Die Eberhardzeller Bürgerstiftung wurde 2010 vom Gemeinderat Eberhardzell ins Leben gerufen. Zweck der Stiftung ist die Förderung von hilfsbedürftigen Personen. Die Förderung ist auf Menschen, Gruppen und Einrichtungen beschränkt, die zum Zeitpunkt der Zuwendung ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz in der Gemeinde Eberhardzell haben.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Eberhardzell www.eberhardzell.de. Gerne können Zustiftungen oder Spenden direkt an die Bürgerstiftung Eberhardzell, an die Kreissparkasse Biberach, überwiesen werden (IBAN DE81 6545 0070 0007 4101 36).