Zur unfallfreien Motorradsaison gibt es einen „Almabtrieb“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Motorradfreunde aus Eberhardzell pflegen mit ihrem Almabtrieb eine wunderbare Tradition und gelebtes Brauchtum. Aus Freude und Dank für die unfallfreie Motorradsaison 2022 haben die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer ihre Motorräder mit Blumen und verschiedenen Accessoires geschmückt. Für die Gäste und Bürger der Gemeinde werden die liebevoll geschmückten Motorräder beim Motorradheim ausgestellt. Wie im Allgäu die Kühe, so werden in Eberhardzell die Motorräder mit Blumen und verschiedenen Accessoires geschmückt. Dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesteckt. Inspiriert durch die zahlreichen Hochzeiten beim Motorradverein im Jahr 2022 hat Bikerin Evi ihr Motorrad liebevoll zum Brautfahrzeug dekoriert. Auch ein als fahrbarer Eierautomat umgebautes Motorrad konnte in der Ausstellung bestaunt werden. Die Zuschauer waren vom Ideenreichtum begeistert.

Die geschmückten Motorräder werden von einer fachkundigen Jury bewertet. Das Brauchtum geht auf eine ursprünglich organisierte Veranstaltung im Jahr 1990 zurück. Die Zeitschrift „Motorrad“ hat bereits in der Ausgabe vom 26. November 1994 über den Almabtrieb in Eberhardzell berichtet. Aus Sicherheitsgründen werden die Motorräder nur noch beim Motorradheim in Eberhardzell ausgestellt. Auch Bürgermeisterstellvertreter Manfred Lämmle war bei der Prämierung der schönsten Motorräder durch Vorstand Alexander Betz anwesend. Thomas Schmid und Dominic Koller wurden mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Alexander Betz hat den beiden Erstplatzierten eine original Allgäu Kuhglocke überreicht. Beide Sieger haben sich in ihrer Dankesrede bei ihren Frauen für die Gestaltung vom Blumenschmuck am Motorrad bedankt. Zweitplatzierter wurde Simon Bärsauter vor Mario Kalbrecht. Beide hatten wunderschön geschmückte Motorräder. Die Motorräder der Vereinsmitglieder wurden alle liebevoll mit großem Zeit und Materialaufwand geschmückt.

Im Anschluss an die Siegerehrung gab es eine Almabtriebsparty. Dabei wurden Begebenheiten über Ausfahrten der vergangenen Saison ausgetauscht. Die Motorradfreunde in Eberhardzell bieten ihren über 100 Mitglieder das ganz Jahr über organisierte Ausfahrten. Bei der Zusammenstellung der Strecken wird auf die Erfahrung und das Können der einzelnen Mitglieder geachtet. Im Frühjahr 2023 wird die Motorradsaison wieder eröffnet. Über den Winter bleiben die „Kühe“ im Stall.