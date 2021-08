Zuhörer genießen „Abend der leisen Töne“

„Endlich dürfen wir wieder für Sie singen“ – Mit diesen Worten brachte Eva Mast bei der Begrüßung zum „Abend der leisen Töne“ am vergangenen Sonntag in der Pfarrkirche St. Maria die Freude der „Le Crescentis“ vom Liederkranz Eberhardzell zum Ausdruck.

Nach anderthalb Jahren Pause stimmte der Chor unter der Leitung von Birgit Barth mit einer Vielzahl aus sorgfältig ausgewählten Liedern in die Urlaubszeit ein. Musikalischer Begleiter am E-Piano war Johannes Tress. Nach einem einfühlsamen Orgelspiel begann der Chor mit seinem Liederreigen. Stimmungsvoll wurden unter anderem die Titel „Geh deinen Weg“, „Viva la vida“ – Leb dein Leben“ sowie „Drei Engel mögen dich begleiten“ vorgetragen. Das nachdenkliche Lied „Zünd a Liacht für di an“ wurde all denen gewidmet, die Trost suchen, hoffnungslos sind und Ängste haben. Die Chorleiterin Birgit Barth zündete dazu symbolisch eine Kerze an, damit aus dem Dunkel wieder Helligkeit entsteht.

Und manchmal kann es tatsächlich sein, dass „Wunder gescheh’n“ – ein Hit von Nena. Das gefühlvollen „You raise me up“ wurde souverän von Corinna Stephan an der Geige begleitet.

Nach einem instrumentalen Stück von Johannes Tress wurde a cappella „Jesus, höchster Name“ vorgetragen. Es folgten das bekannte „Halleluja“ aus dem Film Shrek. Das „Vater unser“ erzeugte Gänsehautfeeling und die Mädels bewiesen einmal mehr Ton- und Intonationssicherheit. Nach „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay und „Vom Flügel eines Engels berührt“ folgte das stimmgewaltige „Schau auf die Welt“. Mit diesem Danklied an die Schöpfung beendeten die „Le Crescentis“ ihren „Abend der leisen Töne“ und wurden mit einem langanhaltenden Applaus belohnt. Als Zugabe gaben die Mädels den Zuhörern den irischen Segenswunsch: „Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand“ mit auf den Weg.