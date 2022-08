Zu Gast in Davos in der Schweiz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ortsgruppen Unterschwarzach/Mühlhausen und Eberhardzell/Oberessendorf des Sozialverbands VdK und die Kyffhäuser-Kameradschaft haben einen gemeinsamen Ausflug nach Davos unternommen. Bei herrlichem Wetter ging es über die A96-Bregenz-Dornbirn, nach unserem obligatorischen Frühstück, am Rhein entlang bis Landquart Richtung Davos.

Am Zielort wurden wir bereits von Dekan und Stadtpfarrer von Davos, Kurt Benedikt Susak sowie von Monsignore Dr. Slawomir Sledziewski aus dem Vatikan erwartet und begrüßt. Er informierte uns über den Werdegang seiner Pfarrei, zeigte uns seine wunderbare Kirche, musikalisch die neue Orgel, sowie das Glockengeläut seiner sieben Glocken. Das Mittagessen nahmen wir gemeinsam im Hotel „Alpenhof“ ein. Zur Besichtigung im Prominenten-Interconti-Hotel „Alpengold“ führte uns der Dekan mit dem dortigen Geschäftsführer durch die Sehenswürdigkeiten und Hallen und ließ uns aus dem zehnten Stockwerk die wunderbare Aussicht über ganz Davos genießen. Den Tag ließen wir dann gemütlich in der Brauereigaststätte „Schöre“ in Dietmannsweiler ausklingen.