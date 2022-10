Zeugen gesucht: Wem gehört dieses Fahrrad?

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Rucksack und einem Fahrrad, dass die Beamten am Mittwoch an der B30 bei Oberessendorf auffanden.

Gegen 21 Uhr fiel der Polizei ein Rucksack an der B30 zwischen Oberessendorf und Unteressendorf auf. Dieser brannte. Neben dem Rucksack stand ein Fahrrad. Personen trafen die Beamten nicht an. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Mc Kenzie. Die Polizei Biberach, erreichbar unter der Telefonnummer 07351/4470, sucht nun nach dem Besitzer des Rades. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Besitzer des Mountainbikes oder des Rucksacks geben können oder denen die Gegenstände an dem Abend ebenfalls auffielen, sich zu melden.