Wolfgang Kaiser geht in den Feuerwehrruhestand

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Oberessendorf hat Kommandant Thomas Engler in seinem Bericht auf ein einsatzreiches Jahr mit 29 Einsätzen zurückgeblickt. Elf Verkehrsunfälle, zehn Brandeinsätze und acht technische Hilfeleistungen wurden abgearbeitet, bei denen zwölf Personen leicht und zehn schwer verletzt wurden. Leider verstarb bei einem schweren Verkehrsunfall eine Person und bei einem weiteren musste ein Hund von einer Tierärztin eingeschläfert werden.

Bei einem Wohnhausbrand in Unteressendorf waren zwei Tote zu beklagen. Kommandant Engler verwies darauf, dass nach solch schweren Einsätzen gerne das Gesprächsangebot des ehemaligen Diakons und Notfallseelsorgers Roland Keinert in Anspruch genommen werden kann.

Die aktuelle Mannschaftsstärke beträgt 33 Mann und eine Frau. Den Truppmannlehrgang haben Jennifer Frech, Jan und Philip Kösler erfolgreich abgeschlossen und wurden von Bürgermeister Guntram Grabherr zur Feuerwehrfrau und zum Feuerwehrmann ernannt. Gerold Waibel wurde nach zehnjähriger Gruppenführertätigkeit zum Oberlöschmeister befördert. Johannes Bohner wurde per Handschlag in den aktiven Dienst aufgenommen. Für das Amt des Jugendfeuerwehrbetreuers stellte sich Jan Kösler zur Verfügung. Wegen Wohnortswechsel wurden die Kameraden Jörg Haas und Tobias Maucher vom Kommandant mit dankenden Worten und einem Präsent verabschiedet.

Mit 65 Jahren in den Ruhestand

Nach einem erfüllten Feuerwehrleben konnte Wolfgang Kaiser in den verdienten Ruhestand verabschiedet werden. „Seit ich in der Feuerwehr bin, war Wolfgang immer in der Führung aktiv und seit 32 Jahren im Ausschuss“, sagte Kommandant Thomas Engler. Nach seinem Eintritt im Jahr 1985 absolvierte Kaiser zahlreiche Lehrgänge, war fünf Jahre Stellvertreter und zehn Jahre Kommandant. Er engagierte sich zudem als Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr Eberhardzell sowie der Altersabteilung Oberessendorf und ist auch weiterhin dessen Obmann. Das Amt des Gerätewarts gibt er an seine Kameraden Johannes und Rolf Bohner ab.

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Herbert Glutsch lobte Wolfgang Kaiser für seine pflichtbewusste und vorbildliche Arbeit und dankte ihm für seine fünfjährige Mitgliedschaft im Ausschuss des Kreisfeuerwehrverbands. „Er hat seinen Feuerwehrdienst 34 Jahre ehrenhaft geleistet“, sagte Herbert Glutsch und zeichnete ihn mit der Ehrenspange in Gold aus.

„Ein bunter Strauß“ meinte ein schmunzelnder Bürgermeister Guntram Grabherr zum umfangreichen Bericht des Kommandanten. „Die Feuerwehr Oberessendorf hat für die Bevölkerung und für die Verkehrsteilnehmer viel geleistet und die Gemeinde steht mit Ausrüstung der Feuerwehr gut zur Hand.“

Gesamtfeuerwehr in Planung

Guntram Grabherr zollt den Kameraden Respekt und wünschte sich, dass die Einsatzstärke auch mit Frauen hoch gehalten werde. Trotz der heutigen Mobilität und Flexibilität sollte die Tagesverfügbarkeit sichergestellt werden. In Bezug auf den Feuerwehrbedarfsplan erwähnte er, dass die Planungen für den Anbau des Gerätehauses sich wegen der Grenzbebauung und Einhaltung der Bauvorschriften schwierig gestalten.

Die Planungen hätten funktioniert, wenn mehr Platz ums Haus zur Verfügung gestanden hätte, ergänzte Ortsvorsteher Manfred Gnann in seinem Grußwort. Es werde wohl für die nächste Zeit eine kleine Lösung herhalten müssen.

Das Jahr 2020 wird laut Bürgermeister Grabherr ein Planungsjahr. Erst nach sorgfältiger Planung könne an bauliche Maßnahmen und an eine Fahrzeugbeschaffung gedacht werden. Beim Thema Gesamtfeuerwehr sei die Gestaltung schwierig und der Satzungsentwurf noch nicht fertig. Die Gemeindeverwaltung sei aber bestrebt, für beide Seiten ein gutes Angebot zu erreichen. Eine Umsetzung werde im nächsten Jahr angestrebt.