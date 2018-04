Wohn- und Gewerbegebiete sind Thema

Der Eberhardzeller Gemeinderat befasst sich in der Sitzung am Montag, 23. April, von 19.30 Uhr an im Rathaus mit drei Bebauungsplänen: Für das Wohngebiet Adler in Eberhardzell, das Änderungsverfahren für den „Auenweg“ sowie das Gewerbegebiet „Bär“ in Ritzenweiler werden jeweils die Grundzüge der Planung erläutert und die nächsten Verfahrensschritte besprochen.

Die Sitzung beginnt mit Bürgerfragen. Für den Dorfplatz Oberessendorf sind Handwerkerleistungen sowie für die Wasserleitungen und Kanäle dort Ingenieurleistungen zu vergeben. Auch für die Fernwirktechnik am Regenüberlaufbecken Ritzenweiler/Krummen steht eine Auftragsvergabe an.

Zu den weiteren Themen gehören unter anderem Baugesuche.