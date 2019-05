Wie man Kinder vor Übergriffen schützt

Das Kinderhaus Umlachmäuse Eberhardzell bietet in der Elternschule der Katholischen Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau einen Vortrag zum Thema „Die Sorge um unsere Kinder ist allgegenwärtig“ an. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 22. Mai, um 20 Uhr im Turnraum des Kinderhauses Umlachmäuse (Untere Gasse in Eberhardzell) statt.

Referentin ist Elfi Eyssel, Fortbildnerin für Sexualerziehung aus Biberach. An diesem Abend geht die Referentin auf die Thematik und Fragen, wie Eltern ihre Kinder vor Übergriffen, Gewalt und unangemessener Sexualerziehung durch andere Kinder und Fremde schützen können und sie zeigt vielseitige Möglichkeiten auf, wie Eltern ihre Kinder stärken können. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.