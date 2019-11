Weshalb dieses Hüpfspiel Kindern hilft, Verständnis für Zahlen zu entwickeln

Günther Bayer, hält am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr in der Gebhard-Müller-Schule in Eberhardzell einen Vortrag über „Rechenschwäche erkennen und Hilfe geben“. Veranstalter sind das Katholische Landvolk und die Katholische Erwachsenenbildung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.