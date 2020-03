Peter Ott hat seinen Posten als Vorsitzender des Musikvereins Eberhardzell nach neun Jahren zur Verfügung gestellt. Als sein Nachfolger wurde Johannes Branz einstimmig in das Dreier-Gremium gewählt, das zudem auch aus Katja Stern, Simone Reich besteht. Kassierer Stephan Mast wurde in seinem Amt bestätigt. Die Jugendvertretung bilden Natascha Schmid, Rebecca Beller und Charlotte Nothelfer. Petra Grundler und Artur Schupp wurden als Kassenprüfer bestätigt. Bürgermeister Guntram Grabherr leitete die Wahlen und die Entlastung des Vorstands.

Der scheidende Vorsitzende Peter Ott berichtete indes in seinem Jahresrückblick von 24 Auftritten und Arbeitseinsätzen. Besonders hervorzuheben sei das 125-jährige Vereinsjubiläum mit der Schweizer Gruppe „Fäaschtbänkler“. Dirigent Lukas Aßfalg konnte fünf neue aktive Mitglieder begrüßen. Der Verein besteht damit aus 66 aktiven Mitgliedern mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren. Besonders lobte er die beiden Konzerte an Ostern in Eberhardzell und im November in Dietmanns. Mit dem Probenbesuch von 76 Prozent bei 49 Gesamtproben war er allerdings nicht zufrieden. Beim Posaunen-und Saxophonregister würden noch Musiker benötigt. Kassierer Stephan Mast verbuchte ein Plus in der Kasse. Die Jugendvertreterin Natascha Schmid berichtete von sieben Musikern, die die verschiedenen Kurse mit Erfolg abgeschlossen haben. Zum Schluss wurde Peter Ott ein kleines Präsent überreicht. Auch der Förderverein hat getagt. Vorsitzende Judith Nothelfer war insgesamt mit dem Jahresablauf zufrieden, wobei sie besonders das 125-jährige Vereinsjubiläum hervorhob. Wahlen standen nicht an.