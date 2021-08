Wandern geht auch in der Pandemie

Die Mitglieder des Schwäbischen Albvereins der Ortsgruppe Eberhardzell haben sich vor Kurzem zur Jahreshauptversammlung getroffen. Trotz der Pandemie nahmen viele Mitglieder an den Wanderungen teil, wofür Vorstand Johannes Pfarr ihnen seinen Dank aussprach.

Bei der Gemeinde bedankte sich Pfarr für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Als besonders harmonisch und vertrauensvoll bezeichnete Pfarr die Partnerschaft mit der stellvertretenden Riß-Iller-Gau Vorsitzenden Helga Tröster. Irmgard Wiedenmann überreichte Pfarr für das große Engagement bei der Belegung und Betreuung der Albvereinshütte ein Blumenpräsent. Leider konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle im vergangenen Vereinsjahr geplanten Veranstaltungen und Wanderungen durchgeführt werden. Bei den Wanderungen ins Wettenberger Ried, nach Rot an der Rot und zu den Uracher Wasserfällen war der größte Teil der zweiundsiebzig Vereinsmitglieder dabei. Insgesamt hat die Ortsgruppe Eberhardzell fünfzig Kilometer Haupt- und Rundwanderwege auf der Gemarkung Eberhardzell gepflegt. Auch das Biotop an der Fischbacher Straße am Ortsrand von Eberhardzell wird vom Albverein jährlich gepflegt.

An Wanderwart Albert Kiebler überreichte Vorstand Pfarr für sein Engagement bei der Pflege der Wanderwege und seinen kurzweilig und interessant zusammengestellten Film über das vergangene Vereinsjahr einen Präsentkorb. Dietmar Kiebler konnte seinen Kassenbericht mit einem kleinen Plus abschließen. Bei der Raiffeisenbank Biberach bedankte sich Kiebler für die Spende zum Kauf einer Sitzplatzgarnitur für den Wanderrastplatz in Bolflitz. Nach dem Kassenprüfbericht von Alois Schmid führte Bürgermeisterstellvertreter Manfred Lämmle die Entlastung der Vorstandschaft durch. Lämmle hob die Arbeit vom Schwäbischen Albverein beim Naturschutz und der Heimatpflege hervor. Viele Vereine in der Gemeinde hätten im vergangenen Vereinsjahr durch den Ausfall der Proben und Trainingsstunden viele Mitglieder verloren, sagte Lämmle. Durch die engagierte Vorstandschaft biete der Albverein eine gute Basis für eine stabile Mitgliederentwicklung.

Mit einer Urkunde und Anstecknadel für fünfzigjährige Treu zum Schwäbischen Albverein zeichnete Pfarr Anton Merk und Franz Stark aus. Die Urkunde für die vierzigjährige Mitgliedschaft konnte Pfarr an Jürgen Daiber, Guido Ries und Alois Schmid überreichen. Luisa Kiebler wurde für ihre fünfundzwanzigjährige Treue zum Verein geehrte. Die Wandersaison nach den Sommerferien wird am 5. September mit einer Abendwanderung zum Lindenweiher eröffnet. Die geplante Bergtour am 12. September und der Besuch vom Naturschutztag am 2. Oktober sind weitere Höhepunkte im Jahresprogramm.