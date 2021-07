Vorverkauf für besonderes Kulturwochenende

Der aus Schemmerhofen stammende, jetzt in Leutkirch ansässige Saxofonist Christian Segmehl spielt am 6. und 7. August gleich zweimal mit verschiedenen Besetzungen in der neuen Halle der Firma Grün-Team in Eberhardzeller Ortsteil Hummertsried. Beim ersten Konzert am Freitag, 6. August, von 19.30 Uhr an gastiert er mit dem Stuttgarter Pianisten Jürgen Kruse und präsentiert ein Programm mit Saxofon und Klavier. Am zweiten Abend am Samstag, 7. August, 19.30 Uhr, hat er den Chor Tritonus aus Ochsenhausen unter der Leitung von Klaus Brecht und den Isnyer Kirchenmusiker Christian Schmid eingeladen. Für beide Konzerte wird ein großer Konzertflügel in die Halle geliefert, in der ansonsten Werkzeuge und Maschinen für die Gartenarbeit bereitstehen.

Gerade in der Hochzeit von Corona war es dem Grün-Team-Geschäftsführer Michael Bleichner wichtig, die durch die Pandemie hart getroffenen Kulturschaffenden zu unterstützen. Christian Segmehl wiederum gefielt die Idee, qualitativ hochwertige Musik an einem unkonventionellen Spielort zu zelebrieren. Er bewegt sich in der Welt der Klassik, spielte unter anderem im Juni innerhalb von zwei Wochen zehn Konzerte in der Elbphilharmonie. Dem möchte er entgegenwirken und Musik an Orten erklingen lassen, die eben nicht unnahbar sind. Christian Segmehl präsentiert ein abwechslungsreiches Programm, moderiert die Stücke und hat die eine oder andere Überraschung parat.

Bei beiden Veranstaltungen sind ein Aperitif und Häppchen durch einen örtlichen Caterer im Preis inbegriffen. Nach dem Konzert gibt es darüber hinaus ein Bewirtungsangebot. Es gelten die aktuellen Corona-Verordnungen und die 3-G-Regel (Geimpfte, Genesene, Getestete).