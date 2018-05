Vor 45 Jahren probten Männer und Frauen ihre Gesangspartien noch getrennt

Der Liederkranz Eberhardzell ist beim Konzert zu seinem 150-jährigen Bestehen vom Deutschen Chorverband (DCV) geehrt worden. Der Jubiläumsverein wird vom Land Baden-Württemberg mit der Conradin-Kreutzer-Tafel ausgezeichnet. Eine Ehrung für 20-jährige Mitgliedschaft erhielt Rita Denzel vom Oberschwäbischen Chorverband (OCV).

Der Vizepräsident des OCV, Erwin Gering, überbrachte die Glückwünsche des DCV und zeichnete den Liederkranz mit einer Urkunde aus. Der Liederkranz sei 1868 aus einem Männerchor entstanden und heute gehörten ihm drei Chöre an, sagte Gering. Chorleiterin Birgit Barth habe großen Anteil daran, „dass der Verein mit seinen Chören das Jubiläum so groß feiern kann“, lobte er. Rita Denzel ehrte er für 20-jähriges Singen im gemischten Chor mit der Ehrennadel und Urkunde des OCV. Die zweite stellvertretende Vorsitzende setze sich mit viel Engagement für den Liederkranz ein und zeichne sich durch ihre freundliche und ausgeglichene Art aus, so der Vizepräsident.

Fünf Generationen hätten den Liederkranz zur eigenen Freude und zur Freude von vielen Besuchern in unzähligen Konzerten geprägt, sagte Bürgermeister Guntram Grabherr in seiner Laudatio. Besonders freue ihn, „dass ein guter Kontakt zum Kirchenchor besteht“. Man helfe sich bei kirchlichen Anlässen und Konzerten gegenseitig aus. Zum Jubiläum überreichte er der Vorsitzenden Andrea Ewert ein Geldgeschenk der Gemeinde.

Der Männergesangverein Union Eberhardzell sei aus einem Stammtischsingen heraus mit 18 Männern gegründet worden, sagte die Vorsitzende mit Blick auf die Chronik. Gemeinsames Singen und gesellige Unterhaltung, „waren damals die Ziele des Vereins“. In den ersten Jahren habe man in Eberhardzell vom Vorhandensein eines Männerchors aber kaum etwas bemerkt, wusste Andrea Ewert. 1952 hatte der Männerchor 52 Mitglieder, „von denen viele 40 oder 50 Jahre dabei waren“. Die „Frauenabteilung“ des Kirchenchors habe den Männerchor 1968 beim 100-Jahr-Jubiläum unterstützt „und fünf Jahre später ist der Frauenchor gegründet worden“, so Ewert. Klaus Aßfalg, ein engagierter Leiter beider Chöre, „hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Verein zukunftsorientierter zu machen“, sagte Ewert. „Doch der Einbruch in eine über hundertjährige Männerregion“ sei nicht immer positiv aufgenommen worden. „So wurde beschlossen, dass die Proben der Männer und Frauen, mit gleichem Liedgut, getrennt abgehalten wurden“, erzählte Ewert unter dem Schmunzeln einiger Gäste. Der Kinder- und Jugendchor wurde 1979 und die Le Crescentis 2007 gegründet.

Beim Landesmusik-Festival in Lahr wird dem Liederkranz von Ministerpräsident Kretschmann die Conradin-Kreutzer-Tafel verliehen. „Mit ihr werden Vereine ausgezeichnet, die auf eine mindestens 150-jährige musikalische Tradition zurückblicken können“, erklärte die Vorsitzende.