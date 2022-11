Von der Straße abgekommen

Ein 18-Jähriger hat am Mittwoch bei einem Unfall bei Eberhardzell schwere Verletzungen erlitten. Das teilt die Polizei mit. Gegen 21.15 Uhr fuhr der Mann auf der B465 von Bad Wurzach in Richtung Oberessendorf. Dort kam er vor Hetzisweiler zunächst mit den rechten Reifen nach rechts von der Straße ab. Beim Versuch nach links zu lenken geriet er ins Schleudern. In der Folge kam er nach links von der Straße ab. Er überschlug sich mehrfach, bis er in einer Wiese zum Stehen kam. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Ein Abschlepper barg das Auto. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am Ford auf 1500 Euro.

Möglicherweise kam der 18-Jährige infolge von Unachtsamkeit von der Straße ab. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen, rät die Polizei. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.