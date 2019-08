Vielseitigkeitsreiter ermitteln Kreismeister

Der Reit- und Fahrverein (RFV) Eberhardzell richtet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August, ein Reitturnier aus. Dieses beginnt an beiden Tagen um 8 Uhr auf der Reitanlage am Amselbach in Richtung Ritzenweiler. Auf dem Programm stehen Prüfungen bis zur Klasse L und das Finale der Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises Biberach in der Vielseitigkeit.

An beiden Turniertagen nehmen 300 Reiterinnen und Reiter an Spring- und Dressurprüfungen teil. Diese kommen nach Vereinsangaben aus Oberschwaben, dem Allgäu, dem Alb-Donau-Kreis sowie aus Sigmaringen und Esslingen. Die Zuschauer erwarten 23 Prüfungen mit rund 560 Starts.

Der Turniersamstag startet um 8 Uhr mit der Dressurprüfung der Klasse A** sowie dem Stilspring-Wettbewerb Ü18. Nach dem Dressurwettbewerb folgt der Stilspringwettbewerb U18. Eine Besonderheit sind am Sonntag die verschiedenen Disziplinen im Reitsport. 200 Starts in den Klassen E, A und L sind geplant und präsentieren Reitkunst in Dressur, Geländeritt und Springen. Höhepunkt des Turniers werden die Prüfungen in der Vielseitigkeit am Sonntag sein.