Versuchter Einbruch, doch es war jemand zuhause

Erfolgreich hat ein Mann am Samstag Einbrecher verscheucht. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 17 Uhr, bemerkte ein Wohnungseigentümer Geräusche an der Terrassentür. Er machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam, woraufhin die Geräusche verstummten. Der Mann rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass Werkzeugspuren an der Terrassentür vorhanden waren und somit ein Einbruchsversuch vorlag. Zeitgleich fiel einer Streife ein weißer SUV auf, der von der Enzianstraße auf die B 465 einbog. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Leutkirch. Die Streife begann mit der Suche nach dem Fahrzeug. Das Polizeipräsidium Ravensburg wurde in die Fahndung aufgenommen und konnte ein entsprechendes Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Es konnte jedoch nicht mit dem Einbruchsversuch in Verbindung gebracht werden.