Verein ehrt langjährige Mitglieder

Mitglieder und Gäste des VdK-Ortsverbands Bellamont haben sich im Rössle-Saal in Füramoos zur Generalversammlung zusammengefunden. Vorsitzender Bernhard Kramer begrüßte die Mitgliedern und die Gäste – Bürgermeister Hans-Peter Reck aus Steinhausen, Ortsvorsteher Hermann Stark aus Füramoos und den Schriftführer des VdK Kreisverbands Biberach Franz Hipp. Das Gedenken galt den verstorbenen Mitgliedern: Eva Brombati, Rita Pfarr, Erich Daiber, Klaus Neff, Eugen Schöllhorn, Anneliese Hörnle, Maria Endress-Miller und Ehrenvorstand Erwin Kohler. Franz Hipp übernahm die Ehrung der Mitglieder. Für zehnjährige Treue wurden Manuela Kulil, Elisabeth Waibel, Jürgen Reisch und Peter Gretzinger geehrt. Für 25 -jährige Mitgliedschaft Franz Hopp, Ursula und Siegfried Latour. Dem kurzen Bericht des Vorsitzenden war zu entnehmen, dass dem Ortsverband aktuell 105 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 65,5 Jahren angehören. Ob die geplante Weihnachtsfeier stattfinden kann, sei noch von den Entwicklungen abhängig. Schriftführer Hans Bauer verlas das Protokoll vom Jahr 2019. In 2020 waren keine Aktivitäten zu nennen. Der Kassenbericht von Andrea Denzel fiel zufriedenstellend aus, wo-rauf Kassenprüfer Alfons Kiebler von einer genauen Kassenführung berichtete. Ortsvorsteher Hermann Stark führte die Entlastung. Dabei Die anstehenden Wahlen wurden achgeholt. Alle bisherigen Amtsinhaber wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als zweiter Kassenprüfer stellte sich Michael Neumann zur Verfügung. Nach einem kurzen Grußwort von Bürgermeister Reck endete die Versammlung.