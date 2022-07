VdK ehrt langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder des VdK Ortsverbands Bellamont haben sich kürzlich im „Rössle“ in Füramoos zur 74 Generalversammlung zusammengefunden. Vorsitzender Bernhard Kramer begrüßte außer den Mitgliedern Ehrengast Bürgermeister Guntram Grabherr aus Eberhardzell. Das Gedenken galt den verstorbenen Mitgliedern Georg Forster, Emil Buck, Kurt Schorpp und Hubert Brehm. Bei den Ehrungen konnte der Vorsitzende für 10 Jahre Mitgliedschaft Karl Denz, Dietmar Denzel, Marlene und Horst-Rüdiger Staude ehren. Für 25 Jahre erhielten Peter Fischer, Wilhelmine Schwärzler und Ulrich Zwisler eine Urkunde überreicht. Für stolze 60 Jahre Treue konnte Philipp Zwisler ausgezeichnet werden.

In seinem Bericht wies Vorsitzender Kramer auf die pandemiebedingten Schwierigkeiten im Jahr 2021 hin. So musste der Ausflug wie auch die Weihnachtsfeier ausfallen. Des weiteren gab er bekannt, dass der Ortsgruppe 103 Mitglieder, davon 61 Männer und 42 Frauen angehören. Er ließ auch anklingen, dass er nur noch für diese Amtszeit als Vorsitzender zur Verfügung stehe, und bei der nächsten Generalversammlung sein Amt altershalber niederlege. Schriftführer Hans Bauer konnte über keine Veranstaltungen berichten, und Kassiererin Andrea Denzel bekam nach ihrem positiven Kassenbericht von Alfons Kiebler eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. So war die Entlastung der Vorstandschaft beantragt von Bürgermeister Grabherr eine reine Formsache. In seinem folgenden Grußwort sprach der Bürgermeister den besorgniserregenden Personalmangel im Pflegebereich, wie auch den Klimawandel und die Unwetter denen auch unsere Gemeinde ausgeliefert sei, an. In der Hoffnung, dass es die Corona-Lage zulässt, lud der Vorsitzende zur Weihnachtsfeier am 27. November ein, und schloss offiziell die Versammlung.