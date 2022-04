Unfallflucht nach Parkrempler

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Parkvorgang in Eberhardzell in der Schulstraße. Am Samstag wurde gegen 10 Uhr ein Volvo zwischen der dortigen Raiffeisenbank und dem Raiffeisenmarkt geparkt. Als der Besitzer 15 Minuten später zurückkam, stellte er fest, dass der Volvo einen enormen Schaden vom hinteren rechten Rad bis zur hinteren Tür hatte.

Eine Nachfrage in den Geschäften ergab keine Hinweise. Der Verursacher hatte sich unerkannt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei in Biberach ermittelt nun wegen Unfallflucht (Hinweise unter 07351/4470) entgegen. Der Schaden beträgt 7000 Euro.