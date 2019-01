Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall am Mittwoch in Eberhardzell leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr der Lastwagenfahrer gegen 1.45 Uhr die Hauptstraße entlang.

Er kam aus Richtung Mühlhausen. Die Straße war eisbedeckt. In einer Rechtskurve verlor der 41-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen parkenden Opel und eine Hauswand. Im Anschluss rutschte der Lastwagen wieder auf die Fahrbahn zurück und blieb dort stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten den Lastwagen verkehrssicher auf einem Grundstück ab. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 12 000 Euro. Die Schadenhöhe am Wohnhaus ist nicht bekannt.

Bei Schnee und Eis gilt vor allem runter vom Gas, rät die Polizei. Nur wer langsam fahre, könne noch rechtzeitig reagieren. Wer beschleunige, solle dies moderat und auf gerader Strecke tun. Unnötige Fahrstreifenwechsel sollten vermieden werden. Der Tipp der Polizei: Vermeiden Sie auch ruckartige Lenk- und abrupte Bremsmanöver. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Brücken, in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise Waldgebieten geboten. Dort können sich Eis und Raureif länger halten oder früher entstehen.