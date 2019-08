Geld erbeutet hat ein Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Eberhardzell. Der Unbekannte hebelte laut Polizeiangaben an einem Gebäude in der Fischbacher Straße ein Fenster auf. Er fand in einer Kasse Geld. Das nahm er mit und flüchtete. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie hofft unter der Telefonnummer 07351/4470 auf Zeugenhinweise.