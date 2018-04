Tiefbauarbeiten am Dorfplatz Oberessendorf

Im Zusammenhang mit den Arbeiten für den neuen Dorfplatz in Oberessendorf werden Kanäle saniert, an denen bei vorherigen Untersuchungen Schäden festgestellt worden waren. Auch Teilabschnitte einer Wasserleitung werden saniert. Der Eberhardzeller Gemeinderat hat die Ingenieurleistungen hierfür ans Büro Wasser-Müller vergeben. Die Honorarvereinbarung lag erst jetzt vor, aber die Sache ist schon am Laufen. Die Tiefbauarbeiten waren bereits zuvor vergeben worden, ihr Start war laut Zeitplan am Dienstag.

Außerdem wurden Schlosserarbeiten für den Zaun und die Pergola am neuen Dorfplatz vergeben. Die Kosten lagen ziemlich genau innerhalb der Prognose der Planer von rund 25 000 Euro.