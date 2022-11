Theater Eberhardzell spielt ein Stück über einen Geizigen

Die Mundartkomödie „Der Entaklemmer“ von Thaddäus Troll steht nach der Corona-Zwangspause auf dem Spielplan des Eberhardzeller Theaters. Erster Aufführungstermin ist am 26. Dezember, Karten sind ab 3. Dezember zu haben.

„Der Entaklemmer“ ,das schwäbische Wort für einen geizigen Menschen, tut sich verdammt schwer, zu anderen nett zu sein. Er ist getrieben von der Sorge, seinen geliebten Schatz zu verlieren. Und mit Schatz meint er nicht seine Kinder oder Anvertraute, sondern sein über alles geliebtes Geld. Je mehr davon, desto besser. Auf Freiersfüßen unterwegs, versucht er, sein Glück noch zu vermehren – und das allzu Menschliche nimmt seinen Lauf.

Die Komödie „Der Entaklemmer“ ist bildkräftig, poetisch, schwäbisch. Sie hat viele Nuancen zwischen sparsam und geizig, haushälterisch, zugeknöpft, entressiert, phäb, knauserig, knickig. Die Geschichte ist eine Parabel über Habgier, Raffsucht und Geiz an der Grenze zum Irrwitz. Thaddäus Troll, der auch die Bestseller „Deutschland, deine Schwaben“ oder „Wo kommet denn dia kloine Kender her?“ schrieb, übertrug 1976 das Meisterstück „Der Geizige“ des berühmten französischen Dichters Jean-Baptiste Molière ins Schwäbische.

Die Aufführungstermine sind vom 26. bis 30. Dezember und vom 2. bis 8. Januar, jeweils um 20 Uhr, sowie am 6. Januar um 14 Uhr im Pfarrsaal in Eberhardzell (direkt unter der Kirche). Die weiteren Aufführungstermine und nähere Informationen gibt es unter www.theater-eberhardzell.de. Der Kartenvorverkauf beginnt am 3. Dezember um 9 Uhr unter Telefon 07355 / 939 94 29,