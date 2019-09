SV Eberhardzell landet ersten Saisonsieg

Der SV Eberhardzell hat in der Fußball-Bezirksliga Riß am Freitagabend gegen den SV Steinhausen einen 1:0 (1:0)-Arbeitssieg gelandet. Den entscheidenden Treffer erzielte Luca Mühlbach per Foulelfmeter in der 26. Minute. Zuvor war Stefan Maucher im Strafraum gefoult worden. Zwei Minute davor hatte Maucher die Führung bereits auf dem Kopf, nach einer Ecke von Luca Mühlbach ging sein Abschluss aber knapp neben das SVS-Tor. Nach dem 1:0 kamen die Gäste besser ins Spiel, die beste Chance verzeichnete Tobias Rothenbacher, doch SVE-Schlussmann Patrick Lerch parierte dessen Freistoß (39.). Nach dem Seitenwechsel blieb Lerch erneut Sieger gegen Rothenbacher, er entschärfte dessen 20-Meter-Schuss (49.). Klare Chancen konnten sich beide Mannschaften danach nicht mehr erarbeiten. Steinhausen hatte zwar mehr vom Spiel, die Gastgeber verteidigten aber mit viel Leidenschaft und der nötigen Konsequenz. Die letzte Chance des Spiels hatte SVS-Spieler Lukas Borner, er jagte den Ball aber aus 20 Metern über das SVE-Tor (89.).