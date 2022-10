SV Eberhardzell feiert 100. Geburtstag

100 Jahre Sportverein Eberhardzell: Das muss gefeiert werden. Was der Verein schon das ganze Jubiläumsjahr 2022 mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen immer wieder tat, wurde nun mit der Jubiläumsgala in der Eberhardzeller Festhalle abgerundet. Alois Denzel, seit 1990 Vorsitzender des SVE, wurde dabei zum Ehrenvorsitzenden ernannt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Im März 1922 wurde der Radfahrverein Concordia gegründet – aus ihm ging später der Sportverein hervor. Und mit Ausnahme der Kriegsjahre war und ist der SVE stets fester Bestandteil im Eberhardzeller Gemeindeleben. Im Jubiläumsjahr zählt er 825 Mitglieder.

Bei der von den Tanz-Minis und dem Kinderturnen sportlich sowie vom Musikverein Eberhardzell musikalisch umrahmten Jubiläumsgala nahm Vorstandsmitglied Simon Baur die Gäste mit auf eine Reise in die Vergangenheit des SVE und streifte dabei wichtige Kapitel der Vereinsgeschichte. Darunter den Pachtvertrag zwischen Adlerwirt Schmucker und der Gemeinde zur Nutzung des ersten Sportplatzes (1934), die Errichtung der Sport- und Tennisplätze in der Fischbacherstraße (1976) und den Baubeginn des Sport- und Musikerheims (1992).

Aus heutiger Sicht ebenfalls Bemerkbares tat sich 1968: Der aktuelle Vorsitzende Alois Denzel, seit 1961 im Verein, übernahm sein erstes Amt in der Vorstandschaft des SVE und kommt somit im Jubiläumsjahr auf 54 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in verantwortlicher Position. Aufgrund dieser Verdienste wurde er bei der Jubiläumsgala zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Bürgermeister Guntram Grabherr, Sportkreis-Vizepräsident Hermann Gantner und Fußballbezirks-Vorsitzender Siegfried Kühner gratulierten zum Jubiläum und hoben den Stellenwert eines breitgefächerten Sportangebots in einer Gemeinde hervor, wie es in der Mitteilung heißt. Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger (CDU) verdeutlichte in seiner Rede, dass in Zeiten wie diesen, in denen der Umgangston rauer werde und die Stimmungslage aufgeregt sei, die Sportvereine eine wichtige Rolle übernähmen. Denn Sport verbinde und bringe Menschen zusammen.

Abschließend wurden drei verdiente Mitglieder ausgezeichnet: Reinhold Kutz, Birgid Schürer und Hans Gaibler. Schürer und Gaibler, beide seit mehr als 50 Jahren im Verein, wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Nach dem offiziellen Teil wurde mit der Band „Bosch and the Firefuckers“ noch den ganzen Abend weitergefeiert.