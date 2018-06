Stromleitung bei Füramoos wird ausgebaut

Für die geplante Aufrüstung der Stromtrasse von Wullenstetten im Kreis Neu-Ulm nach Niederwangen im Allgäu wird am 4. Juli, 9 Uhr, in der Stadthalle in Memmingen eine öffentliche Anhörung stattfinden. Das gab der Eberhardzeller Bürgermeister Guntram Grabherr im Gemeinderat bekannt.

Die bestehende und überörtlich bedeutende Stromleitung streift die Gemarkung des Teilorts Füramoos. Im Zuge der Energiewende will der Netzbetreiber Amprion die Leitung von 220 auf 380 Kilovolt Spannung aufrüsten (die SZ berichtete). Betroffene Bürger können sich unter www.netzausbau.de/vorhaben25 informieren. Amprion hat eine Hotline unter Telefon 0800/589 52 474 eingerichtet.