Stromanschlüsse werden erneuert

Die Netze BW wird im Auftrag der Gemeinde Eberhardzell die Hausanschlüsse am Landhaus, der Zehntscheune, am Rathaus, dem Personalwohnheim und der alten Schule erneuern. Außerdem wird die alte Trafostation im Landhaus außer Betrieb gesetzt. Das beschloss der Gemeinderat Eberhardzell am Montagabend. Hintergrund ist, dass momentan das Stromnetz der Zehntscheune mit dem Stromnetz des Landhauses zusammenhängt. Die beiden Gebäude werden über eine gemeindeeigene Trafostation versorgt, welche sich im Landhaus im Keller befindet. Der Strombedarf der Zehntscheune wird nach der Sanierung deutlich höher sein und die Versorgung über diesen Trafo nicht mehr ausreichen. Die nun beschlossene Variante ist die günstigere. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 44 338 Euro. Diese Lösung hat den Vorteil, dass die Gemeinde nicht mehr Betreiber der Trafostation ist. Die Mittel sind im aktuellen Haushaltsplan bereits eingeplant.