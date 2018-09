Stabile Brücken und Neuanstrich für Dorfplätze

Die Gemeinde Eberhardzell muss in den kommenden Jahren mit mehreren Hunderttausend Euro an Ausgaben für die Brückensanierung rechnen. Dies ist das Ergebnis des Ingenieurbüros Landthaler aus Burgrieden, das der Gemeinderat im Dezember vergangenen Jahres mit der Prüfung der 24 innerörtlichen Brücken in Eberhardzell beauftragt hatte.

Die Brücken müssen laut gesetzlicher Vorgabe alle drei Jahre geprüft werden. Wie Paul Landthaler in der jüngsten Ratssitzung mitteilte, waren sechs Brücken nicht prüfungspflichtig und eine in Privatbesitz. Von den restlichen 17 Brücken seien drei in den kommenden zwei Jahren dringend sanierungsbedürftig, so Landthaler. Dies betreffe die Brücken nach Boflitz, jene beim Alten- und Pflegeheim Sankt Josef sowie die Brücke zum Beckenbaurenhof. Die Schäden hielten sich so in Grenzen, dass die Brücken zwar nicht unmittelbar geschlossen, aber eben gerichtet werden müssten. Den weiteren 14 Brücken gab Landthaler eine gute Bewertung. Als Beispiel nannte er die Brücke am Friedhof. Die angegebenen Kosten seien lediglich ein Anhaltspunkt für die Gemeinde, um eine grobe Abschätzung für die Haushaltsplanung zu haben, betonte Paul Landthaler. Bürgermeister Guntram Grabherr nahm ebenso wie das Gremium die Information zur Kenntnis und kündigte an, dass die notwendigen Ausgaben schon in den kommenden Haushalt eingestellt werden.

Der Brunnen auf dem neuen Dorfplatz in Oberessendorf wird knapp 28 000 Euro kosten. Der Gemeinderat vergab den Auftrag an eine Ravensburger Firma. Die Planung des Brunnens wurde mit dem Ortschaftsrat in Oberessendorf abgestimmt. Zudem wurden mehrere Nachträge im Zusammenhang mit der Neugestaltung bewilligt. Allerdings machten mehrere Räte deutlich, dass sie mit dem Nachtragsverfahren grundsätzlich nicht einverstanden seien. Sie forderten die Verwaltung auf, dies künftig zu berücksichtigen. Nach Angaben von Bürgermeister Guntram Grabherr waren für den Platz 25 000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Auch der Dorfplatz am Gebhard-Müller-Haus in Füramoos wird neu gestaltet. Der Gemeinderat beauftragte ein Biberacher Unternehmen zu einem Angebotspreis von rund 223 000 Euro. Hiervon entfallen auf die Kirchengemeinde knapp 41 000 Euro. Damit liegt die Ausgabe um knapp 7000 Euro unter dem Planansatz im Haushalt 2018. Zudem werde die Maßnahme mit rund 48 000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum bezuschusst.