Sprinterfahrer Ohne Gurt mit Alkohol

Am Montag zog die Polizei in Eberhardzell einen Sprinterfahrer aus dem Verkehr. Er war ohne Gurt und mit Alkohol unterwegs. Der 3,5 Tonner fuhr nach Mitteilung der Polizei kurz vor 8 Uhr in der Schulstraße. Eine Polizeistreife überwachte dort den Schulweg. Die Beamten stoppten den Fahrer, weil er nicht angegurtet war. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 59-Jährige nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht. Er durfte nicht mehr weiterfahren. Auf ihn kommt eine Anzeige zu, berichtet die Polizei weiter.