In Füramoos ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Holz verarbeitenden Betrieb der Inhalt eines Spänesilos in Brand geraten. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Feuerwehr Ochsenhausen wurde gegen 0.36 Uhr alarmiert. Am Brandort waren bereits die Feuerwehren Füramoos, Eberhardzell, Mühlhausen und Oberessendorf sowie die Werkfeuerwehr Boehringer im Einsatz. Die Feuerwehr Ochsenhausen unterstützte die Einsatzmaßnahmen mit der Drehleiter und einem zusätzlichen Löschfahrzeug. Der Inhalt des Spänesilos musste aufwendig aus dem Turm herausgeholt und abgelöscht werden, weswegen der Einsatz bis zum Vormittag andauerte. Für eine ausreichende Anzahl an Atemschutzgeräten sorgten Feuerwehrkameraden aus Biberach, die Schnelleinsatzgruppe des DRK stellte Essen und Getränke für alle Einsatzkräfte bereit. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache ist bisher jedoch noch nichts bekannt.