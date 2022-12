Skilift in Fischbach läuft schon – Wann weitere Skilifte und Loipen rund um Biberach öffnen

Sobald der erste Schnee fällt, fragen sich echte Skifans, wann sie auf die Piste können. Auf manchen Loipen und Pisten in den Alpen liegt schon ausreichend Schnee für den Wintersport, in der Region dagegen liegen bisher nur wenige Zentimeter – was die Fischbacher aber nicht davon abhielt, den Skilift am Freitag laufen zu lassen. Wann rund um Biberach die Ski ausgepackt werden können und wo man sich über den Zustand der Pisten und Loipen tagesaktuell informieren kann.

Skilift in Awengen

Der Lift in Awengen bei Eberhardzell ist startklar. Im Herbst wurde bei der Anlage der TÜV abgenommen. Seit wenigen Tagen sind die Bügel am Lift eingehängt, der Probedurchlauf mit Flutlichtanlage funktionierte einwandfrei. Nun warten Felix Mezger, Abteilungsleiter Wintersport beim SVE, und seine Mitstreiter nur noch auf das passende Wetter. Der Lift in Awengen ist ein Familienlift und vor allem für Anfänger und Kinder geeignet, die zwischendurch mal ein, zwei Stunden Skifahren wollen. In den vergangenen zwei Jahren hat es beim Helferteam einen Generationenwechsel gegeben. Nachdem jahrzehntelang die gleiche Riege den Lift betrieben hat, sind nun Jüngere nachgerückt, die selbst vor 20 Jahren in Awengen das Skifahren gelernt haben.

Seit vergangenem Jahr gibt es zwei Möglichkeiten, unkompliziert zu erfahren, wann der Lift offen hat: Zum einen über die Webseite des Sportvereins Eberhardzell.

Dort ist notiert, ob der Lift offen ist. Die zweite Möglichkeit: Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die eine Nachricht schickt, wenn genug Schnee liegt. Wie man in diese aufgenommen wird, steht ebenfalls auf der Webseite des Sportvereins. Es gibt zudem noch eine weitere WhatsApp-Gruppe für alle Helfer. Darin, sagt Mezger, sind inzwischen rund 50 Leute aus der Region. „Unser Ziel ist es, den Lift bei Schnee immer am Wochenende zu öffnen. Sollte es in den Weihnachtsferien aber auch schneien, sind wir auf die Unterstützung von Rentnern, Senioren und Nicht-Berufstätigen angewiesen, damit die Kinder auch unter der Woche den Lift nutzen können“, sagt er. Es helfe aber auch, wenn mal jemand einen Kuchen backe oder in der Hütte mithelfe. Geplant ist, je nach Bedarf auch wieder Anfängerkurse in Awengen anzubieten. Liegt also genug Schnee, muss niemand stundenlang ins Auto hocken und vor allem keine horrenden Preise zahlen, um auf die Ski zu steigen.

Skilift in Fischbach

In Fischbach lief der Skilift spontan am Freitag. Der wenige Schnee reichte aus, um ein paar Mal den Berg runterzurutschen. Auch dieser kleine Skilift ist für Anfänger und Familien bestens geeignet. Etliche Skifreunde tummelten sich ab mittags auf der Piste und in der Skihütte. Rund 60 Helfer umfasst das aktuelle Team. Gemeinsam wollen sie dafür sorgen, dass der Lift so oft wie möglich diesen Winter geöffnet hat. Getragen wird der Lift von der Abteilung Ski des Sportvereins Fischbach. Wann der Lift geöffnet hat, ist daher auf der Webseite des Vereins zu finden.

Geplant ist, zudem zeitnah eine Facebook-Seite zu eröffnen. Dort soll ebenfalls bekannt gegeben werden, wann der Skilift läuft.

Langlauf auf der Atzenberger Höhe

Die skibegeisterten Biberacher, sagt Wetterexperte Roland Roth, seien alle ein wenig verrückt. Nachdem es vergangenen Donnerstag und Freitag das erste Mal weiß wurde, hätten ihn Dutzende Anrufe erreicht. „Alle wollten sie wissen, wann wir die Loipen auf der Atzenberger Höhe spuren“, erzählt er mit einem Lachen. Am Freitagmittag lagen dort jedoch trotz des stundenlangen Schneefalls nur knapp zehn Zentimeter Schnee, bei weitem nicht genug, um zu spuren.

Auf der Atzenberger Höhe bei Bad Schussenried gibt es verschiedene Langlaufloipen, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. (Foto: Rolf Schultes/Archiv)

Dennoch, das Team sei bereit, jederzeit loszugehen. Zum Spurerteam seien einige neue Gesichter dazugestoßen. Wer wissen will, wann welche Loipe befahrbar ist, kann sich online informieren, denn es gibt eine neue Webseite. Dort steht auch, wo man parken kann, ohne nachher ein Knöllchen an der Windschutzscheibe zu finden. Ein Thema, das die vergangenen Jahre etwas für Furore gesorgt hatte.

Was die Wetterlage anbelangt, macht Roth den Biberachern jedoch keine großen Hoffnungen. Die aktuellen Voraussagen seien ziemlich eindeutig. „Die weiße Pracht wird in den nächsten Tagen dahinschmelzen. Wir kriegen das typische Weihnachtstauwetter. Ausgerechnet jetzt kommt die mildere Atlantikluft zu uns. Weiße Weihnachten werden damit sehr unwahrscheinlich“, so der Meteorologe. Auch für den restlichen Dezember sehe es im Moment eher schlecht aus. Dennoch: Langfristige Vorhersagen sind auch für Experten schwierig. Die Wetterlage könne sich jederzeit ändern.