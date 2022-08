Siegfried Koch erhält Urkunde vom Ministerpräsidenten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Firma Hermann Stark Bauunternehmen GmbH hat seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beginn der Betriebsferien zur Betriebsfeier ins Gasthaus Rössle in Füramoos eingeladen. Hermann Stark hat sich bei der Belegschaft für die geleistete Arbeit bedankt. Den Erfolg unseres Unternehmens in der neunzigjährigen Firmengeschichte verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie sorgen dafür, dass wir immer wieder in glückliche Gesichter unserer Kunden blicken können.

Jeder einzelne leistet mit seiner Persönlichkeit und seinem Engagement einen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens, sagte Stark. Bürgermeisterstellvertreter Manfred Lämmle konnte im Rahmen der Betriebsfeier an Siegfried Koch für zweiundvierzig Jahre Betriebszugehörigkeit die Ehrenurkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann überreichen.

Koch hat im Jahr 1980 bei Hermann Stark Senior seine Lehre als Mauerer begonnen und drei Jahre später erfolgreich abgeschlossen. Seit 1992 ist Koch Vorarbeiter beim Bauunternehmen Stark in Füramoos. Mit Fleiß und Tatkraft hat sich Koch bei den Bauherrn und Architekten einen hervorragenden Ruf erarbeitet, sagte Lämmle. Für vorbildlichen Arbeitseinsatz und eine über zwanzigjährige Betriebszugehörigkeit wurden Ulrike Nägele, Armin Wiedenmann, Elmar Rude, Andreas Fischer und Christian Tanner von Hermann Stark geehrt. Es gibt Menschen, die ihren Beruf wichtig und ernst nehmen und trotz der täglichen Herausforderungen durchaus auch Freude daran haben. Das zeigt sich durch die langjährige Verbundenheit und Treue zum Unternehmen. Bei gegenseitiger Wertschätzung und einem guten Arbeitsklima entsteht zwischen Unternehmen und Mitarbeitern eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.