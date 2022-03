Shoppen für den guten Zweck

Die Aktion Hoffnung veranstaltet gemeinsam mit dem Musikverein Oberessendorf einen Outletmarkt der besonderen Art. Am Samstag, 26. März, besteht in der Umlachtalhalle Eberhardzell die Möglichkeit, durch den Kauf von hochwertigen Sommermode für Damen und Herren zu attraktiven Preisen (66 Prozent Rabatt auf alles) und von selbstgebackenen Kuchen Sozialprojekte zu unterstützen. Der Verkauf findet unter Einhaltung der aktuellen Coronaregeln statt. Dabei handelt es sich um Ware, die wegen der coronabedingten Schließungen im Handel nicht verkauft werden konnte. Die Aktion Hoffnung hat einen Teil dieser Ware gespendet bekommen. Die Überschüsse aus dem Outletmarkt werden nachhaltigen Sozialprojekten zur Verfügung gestellt. Mit einem Teil finanziert der Musikverein Oberessendorf die musikalische Jugendausbildung mit vielen kleineren Projekten. Der andere Teil fließt zur Aktion Hoffnung zurück, die damit unter anderem eine Suppenküche für alte, bedürftige Menschen in Georgien unterstützt. Zudem wird verhindert, dass die unverkaufte Ware zum Teil vernichtet werden muss, wodurch gleichzeitig die Nachhaltigkeit gefördert wird.