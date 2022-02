Shoppen für den guten Zweck

Seit Beginn der Corona-Pandemie verkaufen die Bekleidungsgeschäfte deutlich weniger Ware als sonst. Einige Geschäfte spenden die nicht verkaufte Kleidung an gemeinnützige Organisationen wie die Aktion Hoffnung – und diese verkaufen die Ware in Kooperation mit regionalen Vereinen zu einem deutlich niedrigerem Preis. Nächste Möglichkeit zum shoppen ist daher am Samstag, 12. Februar, von 10 bis 16 Uhr in der Umlachtalhalle Eberhardzell.

Veranstalter ist die Aktion Hoffnung gemeinsam mit dem Liederkranz Eberhardzell 1868. So wird verhindert, dass die unverkaufte Ware zum Teil vernichtet werden muss. Die Überschüsse aus dem Outletmarkt werden nachhaltigen Sozialprojekten zur Verfügung gestellt. So finanziert der Liederkranz Eberhardzell die Jugendarbeit seines Vereins. Der andere Teil fließt zur Aktion Hoffnung zurück, die damit nachhaltige Sozialprojekte unterstützt. Der Verkauf findet unter Einhaltung der aktuellen Coronaregeln statt. Angeboten werden Damen- und Herrenbekleidung sowie Sportkleidung.