Senioren*innen der Kolpingsfamilie Füramoos

Zu einem ersten gemeinsamen Ausflug seit Ausbruch der Corona Pandemie trafen sich zahlreiche Mitglieder und Freunde*innen der Kolpingsfamilie Füramoos. Überpünktlich, wie bei Senioren*innen üblich, wurde in der Ortsmitte Richtung Leutkirch gestartet. Ziel, das elektrotechnische Museum.

Angekommen gab es erstmal in zeitgemäßem Ambiente wie anno dazumal zubereiteten Kaffee und Kuchen. Dazu ein Einführungsvortrag über die Geschichte des Museums. Seit 1998 werden elektrische Geräte ab 1900 gesammelt und ausgestellt.

Manch „oh“ und „ah“ zeugten davon wie alte Erinnerungen an Arbeits- und Unterhaltungsgeräte zurück kamen. Als man selbst so eine Waschmaschine, so einen Staubsauger, so ein Radio, und und und…… anschaffte.

Dank der sehr ausführlichen Erklärungen verging die Zeit wie im Fluge und die Fahrt Richtung Füramoos wurde später als geplant angetreten.

Es war schön wieder mal gemeinsam was unternommen zu haben und Eindrücke von der Zeitreise hallten auch noch Tage bei Gesprächen nach. So ist es nur zu verständlich, dass schon heute die Freude auf das Grillfest am Monatsende groß ist.