Senioren spielen für Senioren.

Zum zweiten Mal nach 2017 haben die Musiker der Rißtalsenioren die Bewohner des Seniorenzentrums Josefspark in Eberhardzell mit Musik erfreut. Am Sonntagnachmittag zwischen Kaffeepause und Abendessen haben die 22 Musiker ihre Gäste mit flotter Blasmusik und Humor in der vollbesetzten Cafeteria unterhalten. Ob bei der Polka „Wo der Wildbach rauscht“ oder dem Walzer „Das Zigeunerkind“ waren die Bewohner bester Laune und klatschten mit. Hermann Russ führte mit Witz durch das Programm. Einige Bewohner gaben bei der lockeren Atmosphäre während der Konzertstunde dann noch selbst Witze zum Besten. Schnell ging die Zeit für Besucher und Musikanten vorüber, ehe zum Schluss die Polka „Bis bald, auf Wiederseh’n“ erklang. „Das war musikalisch und humormäßig ganz prima“, schwärmte die 88-jährige Aloisia Maier. „Ich bin fasziniert und benommen, so schön war es. Es hat richtig gut getan.“