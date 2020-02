Senioren feiern beim Ball der Junggebliebenen

Eberhardzell (sz) - Als Wanderburschen Lude und Luis verkleidet haben Sonja Schupp und Birgit Barth beim Ball der Junggebliebenen die politische und närrische Prominenz der Gemeinde Eberhardzell bearbeitet. Gefeiert wurde im Schützenhaus in Eberhardzell.

Die beiden Frauen berichteten über Baustellen von Bürgermeister Guntram Grabherr, Pfarrer Max Wiest und Ehrenzunftmeister Polde. Ihre Gesangsbeiträge und die witzigen Anekdoten über Missgeschicke der Gemeindeoberen lösten lang anhaltende Beifallsstürme in der Halle beim Schützenhaus aus. Sofia Metzger und Kathrin Stark aus Füramoos entführten die Seniorenballbesucher auf einen Studentencampus. Mit kurzweiligen Geschichten aus ihrem Studentenleben und der Überlebenskunst bei chronischer Geldnot wurden die Gäste in den harten Studentenalltag eingeführt.

Mobilfunkmast wird zum Fasnet-Thema

Über den im Ortsteil Mühlhausen geplanten Mobilfunkmast, die anstehenden Kirchengemeinderatswahl und über die Schäden an der Kirchentreppe in Oberessendorf gab Pfarrer Max Wiest ein tolles musikalisches Statement ab. Stimmgewaltig sangen die Anwesenden seinen selbst gedichteten Refrain auf die Melodie von „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“ mit. Eröffnet wurde der Ball von Präsident Hubbe II. mit seiner Kindergarde. Beim Gardetanz der Kindergarde und der Schülergarde wurde von den Besuchern mit langanhaltendem Beifall eine Zugabe eingefordert.

Auch das Eberhardzeller Tanzmariechen Kim Ossewski zündete ein tänzerisches Feuerwerk beim Ball für Junggebliebene. Mit einer sehr guten Choreografie und akrobatischen Schrittvielfalt begeisterte Kim Ossewski das Publikum. Zunfträtin Erika Ries stellte für den Ball ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm zusammen. Bürgermeister Grabherr bediente zusammen mit Ulrike Wagner und Iris Schölderle die Gäste. Es gab nicht nur etwas für die Ohren, sondern auch etwas für die Augen. Musikalisch begleitet wurde der Ball für Junggebliebene von Sonja Ringer aus Ampfelbronn.

Viele Helfer machen den Abend möglich

Schützenvereinsvorstand Manfred Lämmle begrüßte die mehr als 100 Gäste. Bürgermeister Guntram Grabherr, Pfarrer Wiest und Diakon Wolfgang Mast waren von den Vorführungen begeistert. Lämmle dankte den freiwilligen Helfern, die den Besuch der Heimbewohner vom Josefspark beim Fasnetsball ermöglichten. Für Zunftmeister Markus Scheffold ist die Fasnet mit und für Senioren eine wichtige Aufgabe. Die Gemeinde, die Narrenzunft und die Schützengesellschaft Hummertsried haben die über 65-jährigen Bürger der Gemeinde Eberhardzell zum Ball der Junggebliebenen in das Schützenhaus eingeladen. Lämmle dankt den Mitgliedern der Schützengesellschaft Hummertsried für die Organisation und Bewirtung vom Ball der Junggebliebenen.