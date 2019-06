Der Sportverein Oberessendorf lädt am Sonntag, 23. Juni, zu der Veranstaltung „Schwitzen für einen guten Zweck“ ein. Je nach Kondition können die Teilnehmer bei bis zu vier Fitnessangeboten in der Turnhalle Oberessendorf mitmachen. Der Eintritt beträgt 15 Euros. Der Gewinn geht an den Verein Zusammen-Berge-versetzen, der in Not geratene Familien und Einzelpersonen im Landkreis Biberach und der näheren Umgebung unterstützt. Los geht es um 8.45 Uhr. 9 Uhr BodyPower mit Marilen, 10.10 Uhr Kickbox mit Gilda, 10.50 Uhr Zumba mit Ana und Laura, 12 Uhr Yoga mit Jasmin.