Schwerer Unfall bei Eberhardzell

Zwischen Eberhardzell und Dietenwengen hat sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr ein schwerer Unfall ereignet.

Ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte zufolge kam der Fahrer eines VW-Polos in einer Kurve rechts von der Fahrbahn ab, steuerte daraufhin nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Transporter prallte in die Beifahrerseite des Polos.

Der Fahrer des Polos, der allein in seinem Auto saß, wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Dies bestätigte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm am Abend. Der Fahrer des Kastenwagens wurde ebenfalls verletzt.