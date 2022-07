Schützenfestauftakt in Eberhardzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Seniorenzentrum Josefspark in Eberhardzell fand am Freitag, den 8. Juli nach der coronabedingten Pause wieder ein Sommerfest mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie deren Angehörigen unter dem Motto „Schützenfest im Seniorenzentrum“ statt. Bereits seit über vier Wochen wurde von der „Schützendirektion Josefspark Eberhardzell“ fleißig geplant und gebastelt. Das Sommerfest fand aufgrund des sonnigen Wetters im Freien „auf dem Gigelberg“ vor dem Seniorenzentrum statt und hielt zur Einstimmung auf das Biberacher Schützenfest allerhand Attraktionen bereit, welche die Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Gäste an den liebevoll blau-gelb geschmückten Tischen genießen konnten.

Das Deutsche Rote Kreuz hat sich dankenswerter Weise bereit erklärt, direkt vor Ort alle Gäste und Mitwirkende zu testen, was für die PflegerInnen eine enorme Arbeitsentlastung war. Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer Herrn Hanjörg Ebe und anschließender Einstimmung mit einen schwäbischen Schützengedicht durch die Heimleitung Frau Claudia Friton-Mohr, begann traditionell das Schützenfest mit dem Antrommeln durch die Spitaltrommler. Traditionelle Schützengerichte zum Mittagessen wurden von der hausinternen Hauswirtschaft zubereitet. Es gab Knabberfleisch und Schützenfestwurst mit Kartoffel- und Gurkensalat.

Anschließend gab es ein Schützenquiz mit Fragen rund ums Biberacher Schützenfest, bei dem alle ihr Wissen unter Beweis stellen konnten. Durch die Pflegedienstleitung Herrn Wolfgang Lamke wurde der Gigelberg eröffnet, dort hatte jeder die Möglichkeit sich an der Ziehung und am Dosenwerfen zu beteiligen und tolle Gewinne abzusahnen. Zudem gab es auch einen Stand mit Süßigkeiten, der bei Jung und Alt sehr gut ankam. Nach Kaffee und Kuchen – wobei Schützenkrapfen natürlich nicht fehlen durften – gab es einen weiteren Höhepunkt, die Renaissance-Gruppe. Sie war mit ihren grazilen, würdevollen Tanzbewegungen und den wunderschönen Samtkostümen der Hingucker des Schützenfests im Josefspark. Die Absperrung erfolgte, wie auch im Tanz durch die Jahrhunderte in Biberach, durch die Scharwächter. Sie boten auch die Möglichkeit die Schützenabzeichen für das Biberacher Schützenfest verbilligt im Vorverkauf zu erwerben. Um das Schützenfest richtig ausklingen zu lassen, wurde abschließend noch das Schützenlied gesungen – Rund um mich her ist alles Freude.