Schmutzwasserkanal wird kontrolliert

Der Gemeinderat Eberhardzell tagt am Montag, 21. Februar, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Oberessendorf. Auf der Tagesordnung stehen Bürgerfragen, die Bekanntgabe der nicht öffentlich gefassten Beschlüsse der letzten Gemeinderatssitzung, Baugesuche, die Vergabe der Ingenieurleistungen zur Befahrung und Sanierung der nächsten Teilbereiche der Schmutzwasserkanalisation, die Vergabe der Medientechnik Teil 2 am Projekt Umbau Zehntscheune in Eberhardzell. Für nicht immunisierte Besucherinnen und Besucher ist der Zutritt nur mit negativem Antigen- oder PCR-Test möglich. Besucher müssen eine Atemschutzmaske tragen.