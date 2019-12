Schützengesellschaft Hummertsried ehrt Jubilare

Bei der Weihnachtsfeier der Schützengesellschaft Hummertsried hat Stefan Aßfalg die Ehrennadel in Silber als Dank für 25 Jahre Mitgliedschaft des Württembergischen Schützenverbands und des Deutschen Schützenbunds erhalten. Bei der Übergabe der Urkunden hob der Vorsitzende Manfred Lämmle das große Engagement und die Zuverlässigkeit aller Jubilare hervor.

Mit der Ehrennadel für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Manfred Aßfalg, Florian Hänle, Philipp Lämmle und Richard Wagner ausgezeichnet. Hartmut Hermann und Peter Krauth wurden für 15 Jahre Treue zur Schützengesellschaft Hummertsried mit der Verbandsnadel geehrt. Kassiererin Iris Schölderle überreichte allen Jubilaren ein kleines Präsent. Der Vorsitzende dankte allen Mitgliedern für den unermüdlichen Einsatz zum Wohle des Vereins. Die langjährige Verbundenheit und Treue zum Verein zeige die tolle Kameradschaft und das gute Miteinander der Vereinsmitglieder, sagte Lämmle.

Die Schützengesellschaft kann wieder auf ein veranstaltungs- und wettkampfreiches Vereinsjahr zurückblicken. Für die im kommenden Jahr anstehenden Veranstaltungen forderte Lämmle die Unterstützung aller Mitglieder ein. Beim Ball für Junggebliebene am 19. Februar und beim Internationalen Bogenturnier am 25./26. April werden wieder zahlreiche Helfer benötigt. Durch den großen Einsatz und die geleistete Eigenleistung konnten im vergangenen Jahr dringend notwendige Sanierungsarbeiten am Schützenhaus umgesetzt werden. Ein Sanierungsziel im Jahr 2020 ist die Erneuerung der über 40 Jahre alten Küche im Vereinsheim.

Der größte Erfolg für die Weiterentwicklung vom Verein sind die überaus aktiven Umlachtaler Bogenschützen. In Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk Ochsenhausen konnte Bogentrainer Peter Schölderle in der Sportbogenhalle der Schützengesellschaft einen Kurs für Bogenschützen anbieten. Aufgrund der großen Nachfrage bietet das Bildungswerk auch im März 2020 wieder an vier Abenden einen Schnupperkurs für Bogenschützen in Eberhardzell an. „Beim traditionellen Bogenschießen werden Körper und Geist geschult und die zielgerichtete Konzentration befreit den Schützen von Alltagssorgen“, so Lämmle.