Schützen messen sich mit prähistorischen Jagdwaffen

Die Umlachtaler Bogenschützen haben an der Europameisterschaft für prähistorische Jagdwaffen teilgenommen. Veranstaltungsort war das Federseemuseum in Bad Buchau.

Die prähistorischen Bogenschützen und Speerschleuderschützen trafen sich an diesem geschichtsträchtigen Ort zum Wettkampf. „Erlaubt waren nur Bogen, Pfeile, Speere und Speerschleudern aus natürlichen Materialien wie Holz, Horn, Geweih und Knochen. Metalle und Kunststoffe dürfen nicht verwendet werden“, erklärte Manfred Lämmle, Vorsitzender der Umlachtaler Bogenschützen.

Mit Andrea Leiker, Susanne Böhmisch, Barbara und Peter Krauth, Iris und Peter Schölderle, Georg Neiss, Jochen Appt und Franz Denzel wurde das Umlachtal bei dem Wettkampf von einigen besonders erfolgreichen und erfahrenen prähistorischen Bogenschützen vertreten.

Rund 600 Schützen aus ganz Europa nehmen insgesamt bei den Turnieren zur Europameisterschaft für prähistorische Jagdwaffen teil. Als Austragungsorte werden dabei stets Orte ausgewählt, an denen prähistorische Werkzeuge und Waffen gefunden wurden. Die Europameisterschaft wird insgesamt an mehr als dreißig Orten in ganz Europa ausgetragen. Der Wettbewerb in Bad Buchau war das erste Event in diesem Jahr auf deutschem Boden. Das Federseemuseum und Engen im Hegau wechseln sich als Veranstaltungsort in Deutschland alle zwei Jahre ab.