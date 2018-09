Sanierung der Eberhardzeller Zehntscheune liegt im Plan

Die Sanierung der Zehntscheune in Eberhardzell soll bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. Damit sei man im Fahrplan, sagte Architekt Siegfried Locher aus Ochsenhausen, der mit der Maßnahme beauftragt ist, in der Sitzung des Eberhardzeller Gemeinderats am Montagabend. Im April dieses Jahres habe man mit den Entkernungsarbeiten begonnen und auch vom sehr guten Wetter des vergangenen halben Jahres profitiert, so Locher.

Rund 1,9 Millionen Euro seien bereits für die Sanierungsmaßnahme ausgegeben worden. Nach Lochers Angaben soll auch der vorgegebene Kostenrahmen von 2,6 Millionen Euro weitgehend eingehalten können. Lediglich die Bereiche Sanitär, Heizung und Klima seien deutlich teurer geworden als veranschlagt. Hier liege man zwischen 50 000 und 80 000 Euro über der Kalkulation.

Das Projekt wird aus dem Denkmalschutzprogramm des Landes bezuschusst. Entstehen soll ein Veranstaltungssaal für rund 200 Personen, der für alle möglichen Anlässe genutzt werden soll. So könne man etwa im Rathaus heiraten und dann anschließend in der Zehntscheune feiern. Dafür werden das Innere des Gebäudes entkernt und die Zwischenwände entfernt, sodass der ehemalige große Scheunenraum wiederhergestellt werden kann.

Ein Haus mit Geschichte

Das Gebäude in unmittelbarer Näher des Rathauses zählt zu den ältesten überhaupt in Eberhardzell. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein zweites Geschoss eingebaut und das Haus in ein katholisches Männerheim umgewandelt. Auch dieses Zwischengeschoss wird entfernt. Locher kündigte an, dass bis März 2019 der Einbau der Technik und auch der neuen Fenster abgeschlossen sein soll, damit im kommenden Frühjahr die Gipser und andere Handwerker mit ihrer Arbeit beginnen können.

Materialwahl steht noch an

Der Gemeinderat vereinbarte, sich am 8. Oktober den Stand der Dinge nochmals vor Ort anzuschauen und zu entscheiden, welche Fenster letztlich eingebaut werden sollen. Zudem müsse auch über die Verkleidungen der Dachuntersichten und den Bodenbelag entschieden werden.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Fortgang der Sanierungsarbeiten und gehen davon aus, dass unser Adventsmarkt am 15. und 16. Dezember wie vorgesehen am Standort vor der Zehntscheune stattfinden kann“, sagte Bürgermeister Guntram Grabherr. Über eine denkbare Besichtigungsmöglichkeit für die Bevölkerung zu diesem Datum, die aus dem Gremium angeregt wurde, wurde noch nicht abschließend entschieden.